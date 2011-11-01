Житло на вторинному ринку Києва в жовтні подорожчало на 0,2%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у жовтні виросла на 0,2% - до 2165 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Зокрема, у жовтні вартість однокімнатних квартир виросла на 0,3% - до 1940 дол./кв. м, двокімнатні квартири виросли в ціні на 0,7% - до 2199 дол. кв. м, вартість трикімнатних квартир знизилася на 0,2% - до 2159 дол./кв. м, а вартість чотирикімнатних квартир знизилася на 1,6% - до 2582 дол./кв.м.

За даними фахівців порталу, кількість наданих до продажу квартир у жовтні на вторинному ринку житла Києва зменшилася на 4,6% до вересня і склала 15543 квартири.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі, - 42% (6599 квартир), квартири, розташовані на лівому березі, складають - 35% (5373 квартири) від загальної кількості, у центрі Києва - 23% (3571 квартира).

Частка квартир, уперше виставлених на продаж, у жовтні склала 10,5% від усього об'єму пропозиції. Середня ціна пропозиції "нових" квартир у Києві на 6,8% нижча від середньозваженої ціни вересня і складає 2014 дол./кв. м.

У загальному об'ємі 1-кімнатні квартири займають 22% (3475 квартир), 2-кімнатні - 31% (4819 квартир), 3-кімнатні - 37% (5697 квартир) і 4-кімнатні - 10% (1552 квартири). Зменшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на усі типи квартир, найбільш відчутне - на однокімнатні (на 8,1%).

За даними порталу, вартість житла на вторинному ринку столиці на лівому березі знизилася на 0,8% (на 13 дол.) - до 1549 дол./кв. м, на правому березі - виросла на 0,4% (на 8 дол.) - до 2018 дол./кв. м, у центрі - знизилася на 0,4% (на 15 дол.) - до 3360 дол./кв.м.

У звіті проаналізовано 15543 квартири на вторинному ринку Києва.