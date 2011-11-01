Житло на вторинному ринку Києва у жовтні подешевшало на 0,27% – SV Development

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні знизилася на 0,27% (5 дол.) - до 1 821 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 420 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 3 001 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Святошинському районі - на 1,06% (16 дол.) - до 1 497 дол., Оболонському - на 0,94% (17 дол.) - до 1 797 дол., Солом’янському - на 1,63% (26 дол.) - до 1 565 дол., Голосіївському - на 1,35% (24 дол.) - до 1 750 дол., Деснянському - на 1,11% (16 дол.) - до 1 420 дол./кв. м, Шевченківському районі - на 1,06% (25 дол.) - до 2 327 дол./кв. м.

При цьому ріст вартості квадратного метра житла спостерігався в Печерському районі - на 0,77% (23 дол.) - до 3 001 дол./кв. м, Подільському - на 0,66% (11 дол.) - до 1 687 дол., Дніпровському - на 1,03% (16 дол.) - до 1 574 дол., Дарницькому районі - на 0,85% (12 дол.) - до 1 432 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.