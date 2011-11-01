Житло на первинному ринку Києва у жовтні подешевшало на 0,06%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2011 року знизилася на 0,06% (1 дол.) - до 1 601 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 270 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2 579 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі - на 0,65% (13 дол.) - до 1 980 дол./кв. м, Деснянському - на 0,86% (11 дол.) - до 1 270 дол./кв. м, Святошинському - на 0,97% (13 дол.) - до 1 325 дол., Оболонському районі - на 1,31% (21 дол.) - до 1 581 дол., Голосіївському - на 1,42% (23 дол.) - до 1 593 дол., Солом’янському районі - на 1,27% (18 дол.) - до 1 402 дол.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла спостерігався в Печерському районі - на 0,78% (20 дол.) - до 2 579 дол./кв. м, Подільському - на 1,16% (17 дол.) - до 1 480 дол., Дніпровському - на 1,55% (21 дол.) - 1 379 дол., Дарницькому районі - на 1,26% (16 дол.) - до 1 286 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.