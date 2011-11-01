Житло на вторинному ринку Одеси у жовтні подорожчало на 0,54%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2011 року виросла на 0,54% (8 дол.) - до 1 478 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 178 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1 687 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період ріст вартості 1 кв. м житла зафіксований в Приморському районі - на 1,08% (18 дол.) - до 1 687 дол., районі Таїрово - на 0,93% (13 дол.) - до 1 409 дол.

При цьому зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Черьомушки - на 1,22% (15 дол.) - до 1 213 дол., в районі Молдаванка - на 1,06% (13 дол.) - до 1 210 дол., у селищі Котовського - на 0,84% (10 дол.) - до 1 178 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості и котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.