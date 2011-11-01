Житло на вторинному ринку Львова у жовтні подешевшало на 0,70%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2011 року знизилася на 0,70%, або на 10 дол., - до 1 424 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 170 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1 770 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Галицькому районі - на 1,83% (33 дол.) - до 1 770 дол., Шевченківському районі - на 0,97% (12 дол.) - до 1 223 дол., Личаківському районі - на 1,05% (14 дол.) - до 1 321 дол., Сихівському районі - на 0,85% (10 дол.) - до 1 170 дол./кв. м.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла в місті зафіксований у Залізничному районі - на 1,68% (22 дол.) - до 1 328 дол./кв. м, Франківському - на 1,17% (17 дол.) - до 1 472 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.