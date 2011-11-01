Житло на вторинному ринку Донецька у жовтні подешевшало на 0,34%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2011 року знизилася на 0,34%, або 4 дол., - до 1 157 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петрівський район з середнім показником 778 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошилівський, де середня ціна продажу склала 1 409 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла знизилася у Ворошилівському районі - на 1,40% (20 дол.) - до 1 409 дол., Кіровському - на 1,20% (10 дол.) - до 824 дол./кв. м, Ленінському - на 0,64% (6 дол.) - до 937 дол./кв. м, Куйбишевському - на 1,40% (13 дол.) - до 918 дол./кв.м.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Київському районі - на 1% (13 дол.) - до 1 309 дол., Калининському - на 1,01% (12 дол.) - до 1 200 дол., Пролетарському - на 0,98% (9 дол.) - до 925 дол., Петрівському - на 1,30% (10 дол.) - до 778 дол./кв. м, Будьоннівському - на 1,79% (17 дол.) - до 965 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.