Верховна Рада планує підвищити відповідальність у сфері містобудівної діяльності

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо підвищення відповідальності та удосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 238 народних депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без надіслання повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли надіслання такого повідомлення є обов’язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самочинне будівництво об’єктів загальною площею до 300 кв. м, інженерних споруд заввишки або протяжністю до 30 м, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд (крім зовнішнього утеплення) під час експлуатації тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.