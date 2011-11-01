Затверджено тимчасовий порядок визначення оцінної вартості нерухомості

Кабінет Міністрів своєю постановою №1103 від 26 жовтня ц.р. затвердив Тимчасовий порядок визначення оцінної вартості нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються).

Про це йдеться в тексті постанови, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, порядок визначає механізм визначення оцінної вартості нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, що використовується для визначення доходу від продажу (обміну) об`єкту нерухомості та іншого доходу платника податку у вигляді одержаної ним грошової компенсації від відчуження об`єкту нерухомості, крім випадків його успадкування і дарування.

Дія порядку розповсюджується на земельні покращення (об`єкти малоповерхового житлового будівництва, зокрема дачного і садибного типу, а також їх частини, об`єкти багатоповерхового житлового будівництва, а також їх частини, об`єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об`єкти незавершеного будівництва), земельні ділянки.

Оцінну вартість визначають: для земельних покращень - суб`єкти господарювання, що відповідають вимогам, встановленим Законом «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні», для земельних ділянок - юридичними особами - суб`єкти господарювання і фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які одержали відповідні ліцензії, а також Держземагентство.

Кабмін доручив Фонду державного майна затвердити в двомісячний термін форму подання суб`єктами оцінної діяльності, уповноваженими проводити оцінку земельних покращень, інформації про такі покращення, а також для об`єкту незавершеного будівництва - інформацію про ступінь будівельної готовності.

Крім того, в шестимісячний термін ФДМУ має внести на розгляд Кабміну проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України і Закону України" Про оцінювання майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні" з визначення органу, який проводитиме оцінку нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, дохід від продажу (обміну) яких оподатковується згідно з Податковим кодексом України.

Також ФДМУ і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства мають розробити і затвердити Порядок визначення вартості відновлення або заміщення земельних покращень - будинків, будівель і споруд багатоповерхового житлового будівництва.