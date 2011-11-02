Янукович хоче збільшити витрати на ЖКГ щонайменше до 5 млрд. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне в 2012 році збільшити витрати на ЖКГ щонайменше до 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«Я попередньо: коли дивився на бюджет, я побачив, Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН), що ми недостатньо коштів виділяємо на житлово-комунальне господарство. І якщо ми вважаємо, що так і далі продовжуватиметься, на ентузіазмі людей, що люди ремонтуватимуть свої дахи, ліфти... Подивіться, що робиться з під`їздами, подивіться на двори. Сьогодні люди вже не радіють тому, що ми автобани будуємо. Вони говорять: коли черга вже дійде до нас. І все частіше й голосніше ставлять це питання. Тому на це потрібно звертати увагу», - сказав Президент.

Він звернув увагу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА на необхідність у ході розгляду бюджету в парламенті збільшити розмір коштів на ЖКГ.

Президент нагадав, що в 2006-2007 роках на ЖКГ виділялося 5 млрд. грн.

«Я вважаю, що 5 млрд. - це мінімум, який повинні мати регіони. А, скоріш за все, ця цифра має бути набагато більшою для того, щоб ми подолали всі проблеми, які є в ЖКГ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.