Власник Kernel Group Андрій Веревський купує 68,2% акцій KDD Group

KDD Group, холдингова компанія, що працює на ринку будівництва нерухомості, залучила великого стратегічного інвестора, яким стала компанія Groumon Development, співвласником якої є Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, співвласник і глава сільськогосподарського холдингу Kernel Group.

Про це УНІАН повідомили в KDD Group.

За умовами угоди, яку повинен схвалити Антимонопольний комітет України, власники акцій - голова правління KDD Олександр ЛЕВІН, а також компанії Arpanet Holdings, Kenways Trading Limited, Parsel Investments, Yankline Investments, Yorania Investments продають 68,2% акцій KDD Group (111 049 815 звичайних акцій).

За даними компанії, загальна сума операції складе 16 млн. дол.

Відповідно до умов угоди, інвестор буде представлений в Раді директорів групи KDD. Нинішнє керівництво KDD Group продовжить виконання своїх обов`язків.

Фактичним власником Groumon Development є Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, співвласник і глава сільськогосподарського холдингу Kernel Group, акції якого котируються на Варшавській фондовій біржі.

Коментуючи угоду, генеральний директор (СЕО) KDD Group Петро СЛІПЕЦЬ заявив: «Я радий вітати Андрія ВЕРЕВСЬКОГО в якості стратегічного інвестора KDD Group. Ми дуже розраховуємо на співпрацю з ним для розвитку та розширення нашої діяльності. Пан ВЕРЕВСЬКИЙ привнесе свій інвестиційний досвід і буде хорошою підтримкою для компанії".

У свою чергу А.ВЕРЕВСЬКИЙ підтвердив факт угоди і повідомив, що управлінська команда компанії не зміниться.

«Я роблю фінансові вливання в KDD і вважаю, що група має довгостроковий потенціал. Хоча я не буду брати участь в оперативному управлінні компанією, я планую надавати підтримку існуючій команді в реалізації виробленої стратегії», - сказав А.ВЕРЕВСЬКИЙ.

Серед головних причин продажу контрольного пакета колишні акціонери KDD назвали рішення зосередитися на інших напрямках бізнесу.

Довідка УНІАН. KDD Group розвиває диверсифікований портфель проектів у сфері нерухомості, зокрема, займається будівництвом офісних і житлових комплексів, торгових центрів, готелів.

KDD Group розвиває дев`ять проектів, серед яких два знаходяться на стадії активного будівництва, а сім - на різних стадіях проектування і розробки. Всі проекти, загальною площею близько 2,7 млн. кв. м, розміщені в Києві, за винятком одного житлового проекту, який знаходиться у Львові.

На момент виходу останньої звітності компанії наприкінці червня 2011 року загальна заборгованість KDD становила 108,4 млн. євро.