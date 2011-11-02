В Ужгороді запровадили мораторій на встановлення білбордів

В обласному центрі Закарпатської області місті Ужгороді запровадили мораторій на встановлення нових білбордів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив секретар Ужгородської міської ради Віктор ЩАДЕЙ.

За його словами, рішення про мораторій на встановлення об’єктів зовнішньої реклами на території Ужгорода ухвалив сьогодні виконавчий комітет Ужгородської міської ради. «Рішення упродовж п’яти днів повинен підписати міський голова Віктор ПОГОРЄЛОВ, але я впевнений, що це буде зроблено практично сьогодні-завтра», - уточнив В.ЩАДЕЙ.

Він також додав, що таке рішення ухвалене у зв’язку з перенасиченістю міста об’єктами зовнішньої реклами, а саме білбордів, призматронів та бек-лайтів.

Виняток робитиметься тільки для тих рекламоносіїв, які переноситимуть з історичної частини міста. «Тобто, для тих, хто буде забирати рекламоносії з історичної частини міста, ми таки даватимемо дозволи на встановлення, бо є укладені угоди між фірмами та міською владою, ми не хочемо позиватися в суді за розірвання таких угод», - уточнив секретар міськради.

В.ЩАДЕЙ також додав, що за ініціативою мера в Ужгороді проведуть інвентаризацію білбордів та інших рекламоносіїв. «Офіційно їх є в межах 300, але де-факто, як ми спостерігаємо, більше», - додав секретар ради.