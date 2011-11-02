У Севастополі 60 багатоквартирних будинків все ще залишаються без тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор комунального підприємства «Севтеплоенерго» Севастопольської міської ради Володимир ХІБУЧЕНКО сьогодні у прямому ефірі телеканалу «Севастополь».

«За нашими даними, на сьогодні 60 будинків не одержують опалення. Це відбувається з різних причин: десь немає доступу, десь вийшли з ладу внутрішньобудинкові мережі. Також на сьогоднішній момент ми маємо проблеми з трасами, особливо у 4-му енергорайоні», - сказав він. Тому, за словами директора підприємства, «сьогодні там ми сконцентрували свої сили, перерозподіливши персонал з інших районів, де ситуація на початку опалювального сезону краща».

За словами В.ХІБУЧЕНКА, роботи із запуску систем опалення тривають.

Керівник підприємства додав, що ще у жовтні теплоносій почав надходити практично в усі медустанови, дитячі дошкільні установи і школи. «На сьогодні немає такої школи або дитячого садка, де б з наших причин не подавалося тепло», - сказав він.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням першого заступника глави Севастопольської МДА, опалювальний сезон в Севастополі розпочався 15 жовтня. Проте, враховуючи показники зовнішньої температури повітря, тепло населенню не подавалося. 24 жовтня голова Севастопольської МДА Володимир ЯЦУБА заявив, що, незважаючи на температурні показники, опалення почнуть подавати до будинків севастопольців 1 листопада. Фактично з погіршенням погодних умов запуск переважної більшості котельних міста розпочалася ще наприкінці жовтня.