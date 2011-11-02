Остаточний варіант стратегії розвитку Києва планують прийняти до кінця року

Остаточний варіант Стратегії розвитку Києва до 2025 року планується прийняти до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ у ході круглого столу "Стратегія розвитку Києва: як виглядатиме українська столиця через 15 років, і яке місце бізнесу в її розвитку?».

«До кінця року ми маємо намір розглянути цей документ у цілому й прийняти його для того, щоб негайно почати його подальшу реалізацію», - сказав голова КМДА.

За словами О.ПОПОВА, в ході громадського обговорення від жителів Києва надійшло близько 6 тисяч пропозицій. Планується, що остаточний варіант стратегії буде скореговано з урахуванням цих пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, у травні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року.