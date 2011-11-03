Порушено кримінальну справу щодо директора «Сєвєродонецьктепло»

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Сєвєродонецьктепло» за фактом невиплати зарплати співробітникам підприємства на загальну суму понад 900 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України і направлено на розслідування до прокуратури Сєвєродонецька.

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