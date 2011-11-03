Порушено кримінальну справу щодо директора «Сєвєродонецьктепло»
10:42, 03 листопада 2011Нерухомість
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Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Сєвєродонецьктепло» за фактом невиплати зарплати співробітникам підприємства на загальну суму понад 900 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України і направлено на розслідування до прокуратури Сєвєродонецька.
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