При реконструкції НСК "Олімпійський" виявлено фінансові махінації - ЗМІ

Головне слідче управління МВС розслідує кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу ("підробка документів, печаток, штампів") з приводу завищеної вартості сантехнічного устаткування, купленого за державні кошти на суму близько 120 млн. грн. в ході реконструкції НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє газета «Коммерсант-Украина (№181 від 4.11.2011г.)», посилаючись на документи, що свідчать про фінансові махінації під час реконструкції, які є у розпорядженні редакції.

«Компанія АК "Інжиніринг", що виграла тендер на проведення робіт як генеральний підрядник, провела конкурс на закупівлю сантехніки за державні кошти на суму близько 120 млн. грн. В результаті проведення цих грошей рахунками двох підприємств вартість устаткування виявилася завищеною. У зв`язку з цим Головне слідче управління МВС розслідує кримінальну справу. Представники АК "Інжиніринг" не коментують ситуацію», - пише видання.

Як повідомлялося, кошторис реконструкції НСК "Олімпійський" неодноразово переглядалася. Спочатку Кабінет міністрів планував витратити на це 1,5 млрд. грн. Наприкінці 2008 року суму було збільшено до 2,12 млрд. грн., в квітні 2010 року - до 3,26 млрд. грн. За даними віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА, остаточна вартість реконструкції НСК "Олімпійський" становила від 4,5 млрд. до 4,6 млрд. грн.

«Як наголошується в документах, зараз міліція перевіряє факти "розтрати бюджетних коштів ДП "НСК "Олімпійський" шляхом завищення вартості вказаного сантехнічного устаткування". Для розслідування цієї справи 26 жовтня Печерський районний суд дозволив розкрити банківську таємницю і провести виїмку у фінансовій установі, де АК "Інжиніринг" відкрила рахунок, на який перераховувалися державні кошти для закупівлі продукції», - пише газета.

При цьому видання зазначає, що наразі в МВС не коментують цієї кримінальної справи, посилаючись на таємницю слідства, як і не вдалося зв`язатися з керівництвом АК "Інжиніринг".