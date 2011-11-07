На одній з центральних вулиць Тернополя встановлюють тротуар з підігрівом

У Тернополі на тротуарі однієї з центральних вулиць встановлюють підігрів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міської ради Катерина КАЛУШ, для встановлення підігріву обрали тротуар на тій частині бульвару Т. Шевченка, яка веде від центрального універмагу до вулиці Острозького і розміщена на стрімкому схилі. Довжина ділянки складає орієнтовно 100 м.

«Минулої зими тут щомісяця травмувалося 5-7 осіб, після падінь, зумовлених ожеледицею, у людей були переломи, вивихи, розтягнення. До того ж, це дорога до міської поліклініки, якою часто ходять старші люди. Тому пілотний проект підігріву тротуару вирішили для початку реалізувати саме на цій ділянці», – сказала К.КАЛУШ.

За її словами, систему антиобледеніння встановлюють у комплексі з ремонтом тротуару.

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ стверджує, що тротуар з підігрівом на бул. Шевченка буде першим в Україні.

«Встановлення системи антиобледеніння на найбільш травматичних ділянках міста ми передбачали у своїй передвиборчій програмі. Незважаючи на гучну критику наших опонентів та розмови про нереальність цього проекту, перший в Україні тротуар з підігрівом уже цього року з’явиться саме у Тернополі», - сказав С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, влітку С.НАДАЛ заявив, що попри наміри встановлювати тротуари з підігрівом у наступні роки, один з таких проектів таки буде реалізовано до кінця 2011 року.

«Це питання набуло широкого резонансу і політичні опоненти увесь час на ньому акцентують. Для мене воно уже стало принциповим», – пояснив тоді своє рішення С.НАДАЛ.