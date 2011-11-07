Держземагентство ініціює критерії оцінки ризиків при проведенні робіт із землеустрою
Державне агентство земельних ресурсів пропонує затвердити критерії оцінки ступеня ризику від ведення господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоцінювальних робіт, проведення земельних торгів і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Про це йдеться в проекті постанови, розміщеному на сайті відомства.
Як зазначається в повідомленні, пропонується критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику, визначити: дотримання вимог законодавства, стандартів, норм, правил у сфері земельних відносин та інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність; види робіт, які виконують суб`єкти господарювання при веденні господарської діяльності при проведенні робіт із землеустрою, землеоцінювальних робіт; проведення земельних торгів.
Відповідно до встановлених критеріїв суб`єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього і незначного.
Пропонується планові заходи держнагляду за веденням суб`єктами господарювання робіт із землеустрою, землеоцінювальних робіт і проведенням земельних торгів здійснювати з такою періодичністю: з високим ступенем ризику — не частіше ніж раз на рік; із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки; з незначним ступенем ризику — не частіше ніж раз у п`ять років.