Киянам за неякісні послуги ЖКГ здійснено перерахунки майже на 50 млн. грн.

Киянам за ненадані житлово-комунальні послуги здійснено перерахунки, загальна сума яких на цей час становить майже 50 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

«Мешканцям, які отримували послуги не у повному обсязі або взагалі деякий час послуги не надавалися, житлові організації зробили перерахунки. Так, у жовтні виконано перерахунки на суму 7,6 млн. грн., а з початку року – 49,3 млн. грн.», - сказав директор комунального підприємства «ГІОЦ» Станіслав КАПЛУНЕНКО.

За даними ГІОЦ, загальний рівень сплати киянами за житлово-комунальні послуги у жовтні становить 103,62%, рівень поточної сплати дорівнює 93,60%.

В Центрі зазначають, що серед мешканців будинків комунальної форми власності всі райони міста, окрім Деснянського (98,55%), досягли рівня сплати понад 100%. Найвищі показники – у Печерському (115,27%) та Подільському (111,28%) районах міста.