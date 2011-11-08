Процедуру створення ОСББ спростять?

Міністерство житлово-комунального господарства України ініціює спрощення процедур створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК у Києві у вівторок.

За його словами, зокрема, йдеться про внесення змін до чинного законодавства, згідно з якими рішення про створення ОСББ буде легітимним навіть у випадку, якщо за нього висловилося 60% мешканців багатоквартирного будинку.

«Ми плануємо внести зміни до законодавства, щоб якщо 60% (мешканців - УНІАН) ухвалили рішення, для інших це було як закон», - сказав А.БЛИЗНЮК, зазначивши при цьому, що аналогічне правило планується поширити також на рішення, пов`язані з реконструкцією старого житлового фонду («хрущовки»).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, станом на травень 2011 року в Україні було створено 12037 ОСББ. До кінця року планується створити ще 2,5 тис. таких об`єднань, таким чином, їх загальна кількість досягне 14,5 тис.

Довідка УНІАН. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що становитиме близько 70% багатоповерхового житлового фонду.