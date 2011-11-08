Процедуру створення ОСББ спростять - ініціатива Мінрегіону

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює спрощення процедур створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив глава Мінрегіону Анатолій БЛИЗНЮК у Києві у вівторок.

За його словами, зокрема, йдеться про внесення змін до чинного законодавства, згідно з якими рішення про створення ОСББ буде легітимним навіть у разі, якщо за нього висловилося 60% мешканців багатоквартирного будинку.

"Ми плануємо внести зміни у законодавство, щоб якщо 60% (мешканців - УНІАН) прийняли рішення, для інших це було як закон", - сказав А.БЛИЗНЮК, зазначивши при цьому, що аналогічне правило планують розповсюдити також на рішення, пов'язані з реконструкцією старого житлового фонду ("хрущовки").

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, на травень 2011 року в Україні було створено 12037 ОСББ. До кінця року планується створити ще 2,5 тис. таких об'єднань, таким чином їх загальна кількість досягне 14,5 тис.

Довідка УНІАН. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що складе близько 70% багатоповерхового житлового фонду.