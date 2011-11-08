Найдорожче житло у жовтні продавалося в Одесі

У жовтні найдорожче житло в регіонах України продавалося в Одесі.

Про це сказано в рейтингу найдорожчих квартир у регіонах України в жовтні від порталу Slando, переданому УНІАН.

За даними сайту, у жовтні найдорожчою квартирою Києва стала восьмикімнатна дворівнева квартира, розташована в ЖК "Панорама" на Великій Житомирській, 20, вартістю 12 млн. дол.

Як показує статистика Slando за жовтень - початок листопада цього року, найдорожчі квартири в регіонах продають в Одесі, а вартість житла, що займає перше місце в рейтингу, практично у 10 разів менша, ніж вартість найдорожчих апартаментів столиці.

Перше місце у п'ятірці найдорожчих квартир регіонів займає 6-кімнатна дворівнева квартира з видом на море в Одесі вартістю 1,45 млн. дол. Загальна площа квартири - 584 кв. м, є два басейни і велика тераса, 4 санвузли.

На другій позиції - також одеський пентхауз з терасою і видом на море в районі Французького бульвару. 5-кімнатна квартира загальною площею 450 кв. м оцінюється в 1,2 млн. дол.

Третє місце займають 6-кімнатні триповерхові апартаменти в Сімеїзі (Крим), площею 207 кв. м вартістю 1 млн. дол.

На четвертому місці - 7-кімнатна дворівнева квартира на вул. Пастера в Одесі вартістю 900 тис. дол. Загальна площа квартири - 580 кв. м.

Замикає рейтинг 3-кімнатна квартира в елітному житловому комплексі "Арк-Палас" в Одесі вартістю 820 тис. дол. Загальна площа квартири складає 185 кв. м.