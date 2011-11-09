Мінрегіон відзвітував: до тепла підключено 100% споживачів у 24 регіонах. Але...

На ранок 9 листопада у 24 регіонах України підключено до теплопостачання 100% споживачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Зокрема підключені до теплопостачання житлові будинки і об'єкти соціальної сфери у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також в м. Севастополь.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА, у країні поки не обігрівають 22 навчальні заклади, де тривають канікули: 20 - у Запорізькій області і 2 - у Криму. У Києві за умов штатної роботи усіх систем і підключенні майже усіх споживачів, через заміну устаткування котельні, залишається без теплопостачання один житловий будинок.

"Нині в Україні поки не почали роботу 2 котельні, без теплопостачання всього 130 житлових будинків, а це 0,09% від їх загальної кількості, 22 навчальних і 2 медичних установи. 122 будинки не обігріваються у Криму, 7 - у Херсонській області", - сказав міністр.