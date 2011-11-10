Київрада не наважилася переіменувати ряд вулиць. Питання перенесли

Київрада перенесла розгляд питання про повернення ряду столичних вулиць історичних назв.

Як передає кореспондент УНІАН, за те, щоб відтермінувати розгляд цього питання, проголосували 75 з 108 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати Київради зійшлися на думці, що приймати це рішення, яке стосується великої частини киян, оскільки йдеться про такі великі вулиці, як Червоноармійська, Фрунзе, Воровського, необхідно тільки після громадських обговорень. А їх на сьогодні не проведено.

Таким чином, вирішено повернутися до проекту рішення після того, як відбудеться обговорення жителями столиці запропонованих перейменувань вулиць.

У поданому проекті рішення передбачається перейменувати вулицю Червоноармійську у Велику Васильківську, вулицю Фрунзе - в Кирилівську, а площу Фрунзе - у площу Петропавлівську, вулицю Воровського - у Бульварно-Кудрявську, вулицю Андрія Іванова - у провулок Бутишева, вулицю Анищенко - в Левандівську, вулицю Аістова - у вулицю Іпсіланті, вулиюу Дімітрова – у Ділову, вулицю Вєтрова – у вулицю Назарівську та перевулок Делегатський - у Федорівський.