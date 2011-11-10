Мінрегіон пропонує у 2,5 разу збільшити компенсацію "зеленої" шкоди

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує у 2,5 разу збільшити таксу для нарахування розміру шкоди, нанесеної зеленим насадженням у разі їх протиправного видалення.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 8 квітня 1999 р. №599", розміщеному на сайті міністерства.

Як сказано у пояснювальній записці до документу, такси для нарахування розміру шкоди нанесеної зеленим насадженням у разі їх протиправного видалення, не переглядалися з 2001 року, тоді як, згідно з індексом інфляції, за цей проміжок часу їх необхідно збільшити у 2,598 разу. Проте, для зручності у користуванні такси пропонується збільшити в 2,5 разу.

Згідно з чинним законодавством, у разі протиправного видалення зелених насаджень порушники сплачують адміністративний штраф (для громадян - від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян, для посадовців - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян (17-114 грн.), а також сплачують компенсацію шкоди за таксами для нарахування розміру шкоди, нанесеної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, а також суму відновної вартості зелених насаджень.

При цьому відновна вартість дерева складає в Україні понад 5 тис. грн.