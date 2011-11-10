За порушення термінів повернення самовільно зайнятих земель встановлять штрафи?

Народний депутат Андрій ПІНЧУК (Партія регіонів) пропонує встановити штрафи в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян за порушення термінів повернення самовільно зайнятих земель або невиконання зобов’язань щодо приведення їх до стану, придатного для використання за призначенням.

Про це йдеться у законопроекті №9430 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з посилення відповідальності за неприведення самовільно зайнятих земель до стану, придатного для використання за призначенням", внесеному до парламенту 8 листопада.

Згідно з документом, у разі відмови громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки, від приведення їх до придатного для використання стану або відшкодування витрат на таке приведення, нерухомі об'єкти і споруди, розміщені на ділянках, за умови, що вони перешкоджають приведенню ділянок до придатного стану, підлягають примусовому демонтажу, а рухомі об'єкти (тимчасові споруди, каркаси, будівельні матеріали і т. д.) - примусовому переміщенню за межі земельної ділянки.

Пропонується встановити, що невживання громадянами або юридичними особами, що самовільно зайняли земельні ділянки, заходів з приведення земельних ділянок до придатного для використання стану упродовж двох місяців з дня набуття чинності рішення суду про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, вважається відмовою від їх приведення до придатного для використання стану і передбачає наслідки, вказані вище.