Київрада розірвала інвестугоду щодо забудови Оболонської набережної

Київрада прийняла рішення про розірвання інвестиційного договору від 12 квітня 2006 року "Про будівництво першої черги Оболонської набережної з об'єктами соціально-культурного призначення і реконструкцією парку культури і відпочинку в урочищі Наталка".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали 92 з 108 зареєстрованих в залі депутатів Київради. Рішення прийняте у зв'язку з "невиконанням закритим акціонерним товариством "Тресткиівміськбуд-1" умов інвестиційного договору від 12 квітня 2006 року № 1 "Про будівництво першої черги", самовільним зайняттям земельної ділянки і її нецільовим використанням, спричиненням шкоди прибережній смузі, веденням будівництва без відповідної дозвільної документації". Площа об'єкту інвестування складала 13,8 га.

Депутати доручили Головному управлінню комунальної власності Києва і ГУ земельних ресурсів провести необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням цього рішення, а також забезпечити підготовку і висунення позову ЗАТ "Тресткіївміскбуд-1" про стягнення збитків, пов'язаних з неналежним виконанням інвестором своїх зобов'язань за інвестдоговором. Також доручено вказаним управлінням звернутися у відповідні органи внутрішніх справ, щоб були вжиті заходи зі звільнення від будівельної техніки і майна, що належать інвесторові або іншим особам, земельної ділянки, на якій проводилися будівельні роботи відповідно до договору.

Постійно діючій конкурсній комісії із залучення інвесторів доручено провести організаційні дії з оголошення нового конкурсу з метою пошуку інвестора на вказану земельну ділянку.