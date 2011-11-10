Київрада відмовилася забирати землю у Вищого госпсуду на Печерській площі

Депутати Київради відмовилися відмінити своє попереднє рішення від 17 лютого 2011 року про надання земельної ділянки Вищому господарському суду України для реконструкції з добудовою адмінбудівлі на вулиці Олександра Копиленка, 6, у Печерському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, підготовлений проект рішення про відміну відведення землі підтримали тільки 50 з 105 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Водночас на брифінгу секретар Київради Галина ГЕРЕГА висловила переконання, що Київрада все-таки відмінить своє попереднє рішення щодо Печерської площі, яке привело до конфлікту громади і забудовника. За її словами, поки альтернативної земельної ділянки для адмінкорпусу Вищого госпсуду Україна не знайдено, але її підбирають.

Як повідомляв УНІАН, близько 10 тисяч киян виступили проти будівництва на Печерській площі 18-поверхової будівлі Вищого господарського суду з паркінгом. Люди побоюються, що це призведе до ушкодження сусідніх будинків і знищення місцевого продовольчого ринку.

29 вересня Комісія Київради з питань культури і туризму порушила питання про відміну рішення Київради про виділення землі під реконструкцію з добудовою Вищим господарським судом будівлі, яка фактично перетворилася на будівництво окремої 18-поверхової споруди на площі-пам'ятнику - Печерській площі. У комісії сподіваються, що їх позицію підтримають інші депутати Київради.

Печерська "базарна" площа - це унікальна історична площа, яка свого часу була частиною Київської фортеці, сформована постановою Магістрату Києва у 1835 році, який навіть виділив на це гроші. Після перенесення столиці Радянської України в Київ у 1934 році розглядалося декілька варіантів облаштування головних площ міста, серед яких була Печерська площа.