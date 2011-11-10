Луганській області загрожує масове відключення води і тепла. Причина - борги

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" наступного тижня, 16 листопада, візьметься до обмеження постачань електроенергії структурним підрозділам ТОВ "Луганськвода" і ЛМКП "Теплокомуненерго".

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ТОВ "ЛЕО" Вікторія КОЛОМЄЄЦ.

За її словами, про майбутні дії були повідомлені генеральний директор ТОВ "Луганськвода", начальник управління ЖКГ, прокурор області, голова облдержадміністрації, голова обласної ради, начальник державної інспекції Держенергонагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, начальник головного управління МНС України в Луганській області.

Як повідомила В. КОЛОМЄЄЦ першими від електроенергії будуть відключені адміністративні будівлі і об'єкти, не пов'язані з технологічним процесом або захищені екологічною бронею.

"Відключення триватимуть до вирішення питання про скорочення заборгованості. Ми хочемо, щоб водники оплачували поточні рахунки і хоч би частинами - борги. ТОВ "ЛЕО" готове йти назустріч, скласти прийнятний для усіх сторін графік погашення" - заявив директор департаменту енергозбуту ТОВ "ЛЕО" Микола ЛИСИЙ.

Обмеження електропостачання підрозділів ТОВ "Луганськвода" здійснюватиметься в містах: Луганськ, Славяносербськ, Алчевськ, Красний Луч, Лисичанськ. Якщо ситуація не зміниться, то в п'ятницю, 18 листопада ТОВ "ЛЕО" вимушене буде вдатися до жорсткіших заходів - відключення насосних станцій ТОВ "Луганськвода". Такі ж попередження отримала і компанія ЛМКП "Теплокомуненерго".

Борг перед енергетиками компаній водопостачання Луганської області на 1 листопада 2011 р. складає понад 627 млн. грн., у тому числі ТОВ "Луганськвода" - 298,9 млн. грн. Борг ЛМКП "Теплокомуненерго" перед компанією складає понад 63 мільйони гривень.