У Київській області в жовтні продано 716 будинків

У Київській області в жовтні 2011 року було здійснено 716 операцій купівлі/продажу приватних будинків у населених пунктах (районні центри, селища міського типу, села).

Про це повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (консалтингової компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали будинки площею до 170 кв. м (60% операцій), 29% припадало на будинки площею 170-250 кв. м, 8% - домоволодіння площею 250-300 кв. м і 3% - на об`єкти площею понад 300 кв. м.

Максимальна кількість операцій (58%) припадає на будинки вартістю від 30 до 100 тис. дол., 23% - у ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол., 11% - у ціновій категорії від 150 до 200 тис. дол. і 8% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 219 дол./кв. м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку). Найдорожчим був Обухівський район із середнім показником 1 380 дол./кв. м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку).

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року в Київській області було здійснено 770 операцій купівлі/продажу приватних будинків у населених пунктах.