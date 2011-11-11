Київ отримав перехідний кубок Кабміну за кращий благоустрій у 2010 році

За 2010 рік Києву вручили перехідний кубок та диплом Кабінету міністрів України за кращий благоустрій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, столиця отримала перемогу у всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

«Приємно, що Київ посів перше місце за благоустрій. Проте ми не можемо бути задоволені тією ситуацію, яка склалася у місті упродовж осіннього місячника з благоустрою. Під час колегії, яка днями відбулася у КМДА, ми критикували роботу комунальників та звільняли людей за бездіяльність. Ми хочемо, щоб Київ став кращим і змагався не тільки з містами України, а вийшов на європейський рівень”, - зазначив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, місто має напрацьовані програми, сильний кадровий потенціал.

У КМДА зауважили, що конкурс проводиться з 2000 року. Він покликаний сприяти покращенню рівня благоустрою населених пунктів і внести здоровий дух суперництва між різними містами, селами та селищами за звання кращого населеного пункту у певній категорії.

Церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу відбувалася під час всеукраїнського семінару «Благоустрій - 2011».

Учасники семінару обговорили проблеми і перспективи розвитку сфери благоустрою, ознайомилися з набутим досвідом і сучасними технологіями в озелененні, квітникарстві, дорожньо-мостовому господарстві, санітарній очистці та освітленні населених пунктів України, а також з можливостями підвищення рівня і якості послуг.