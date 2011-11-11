Державна архітектурно-будівельна інспекція внесе зміни до 9 законів у сфері ЖКГ

Державна архітектурно-будівельна інспекція у 2012 році планує внести зміни до 9 законів у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександр РИБАК.

«Сьогодні за інспекцією закріплені ще й функції контролю у сфері житлово-комунального господарства. Наші плани на 2012 рік – робота над нормативно-правовими актами, підзаконними актами у сфері житлово-комунального господарства, тобто на законодавчому рівні внести зміни до дев`яти законів і близько 30-40 підзаконних актів», - сказав він.

Зокрема, зміни планується внести до законодавства, що стосується діяльності об`єднань співвласників багатоквартирних будинків і ЖЕКів, поводження з твердими побутовими відходами, питань упорядкування тощо.

О.РИБАК також повідомив, що до кінця поточного року завершиться реорганізація інспекції і формування її штату.

«Я думаю, до кінця року ми буде повністю укомплектовані і повноцінно працюватимемо», - додав він.

О.РИБАК зазначив, що інспекція вже проводить перевірки у сфері ЖКГ. «Ми провели роботу з підготовки опалювального сезону, ми були ініціаторами перевірки таких об`єктів», - уточнив він.

Коментуючи вплив на роботу інспекції закону про містобудівну діяльність, О.РИБАК сказав: «Від того, що спростили систему реєстрації документів, роботи у співробітників ДАБК менше не стало, але людям, які вводять об`єкти в експлуатацію, стало легше».

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №439/2011 від 8 квітня 2011 р., Державна архітектурно-будівельна інспекція є правонаступником прав і обов`язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, що діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що функціонував у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.