Нові дозволи на будівництво в ареалі «Софії Київської» надаватися не будуть?

Державна архітектурно-будівельна інспекція Києва не має наміру надавати дозволу на нове будівництво в ареалі Національного заповідника «Софія Київська», який включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Києва Сергій КУЧЕР.

«Там (у районі заповідника - УНІАН) маса землевідводів, близько п`ятдесяти. По будь-якому новому будівництву в ареалі «Софії Київської» ми дозволу не дамо. Навіть якщо прийде інвестор з повним пакетом документів», - сказав він.

У свою чергу, заступник начальник Головного управління містобудування і архітектури КМДА Андрій ВАВРИШ зазначив, що головні претензії ЮНЕСКО полягають у тому, що у такої пам`ятки архітектури немає режиму охорони історичного середовища, який гарантує відсутність проблемних об`єктів, що викликає обурення у професійного середовища і жителів Києва.

За його словами, доки не буде вироблена позиція щодо того, що робити з об`єктами, які викликають масштабне обурення, діятиме мораторій на видачу дозволів на будівництво.

А.ВАВРИШ додав також, що сьогодні ведуться роботи із забудовниками щодо тих об`єктів, які викликають величезне обурення ЮНЕСКО. «Ті об`єкти, які викликають величезне обурення ЮНЕСКО, щодо них ведеться робота. По кожному з них, і я ще не бачив жодного забудовника, який не згоден або не хоче привести у відповідність свою документацію», - сказав він.