Вартість незавершених будівництв в Україні оцінюється у 820 млрд. грн.

В Україні вартість незавершених будівництв оцінюється в 820 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК повідомив на нараді у Вінниці.

«Ми в Україні маємо 820 мільярдів заритих у землю коштів - це незавершені будівництва. Нам потрібно приймати щодо них рішення», - сказав він.

На його думку, в будівництві має бути ідеологія приватного партнерства. «Я побачив у вас дуже вірний підхід до цього і побачив те, що будується за державні кошти - це хірургічне відділення лікарні ім. Пирогова, і приватний забудовник, який комплексно будує цілий мікрорайон «Поділля». Це ідеологія приватного партнерства, і саме в будівництві це повинно бути. І у вас є на це гарні приклади, і у вас є чому вчитися всій державі», - сказав А.БЛИЗНЮК.