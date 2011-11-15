Майже 100 теплопунктів столиці реконструюють

У столиці визначено переліки з 38 теплопунктів системи централізованого гарячого водопостачання і опалення міста, а також з 57 індивідуальних теплопунктів, які будуть реконструйовані у першу чергу.

Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Зокрема, заплановано реконструювати по 8 теплопунктів у Святошинському і Оболонському районах, по 5 теплопунктів у Дніпровському і Голосіївському районах, по 4 - в Подільському і Шевченківському.

Відповідно до прийнятого рішення, замовником робіт з проектування, реконструкції систем опалювання міста визначено Головне управління енергетики, енергоефективності і енергозбереження КМДА. Це управління повинне визначити проектну організацію з розробки проектно-кошторисної документації, затвердити її в установленому порядку.

Замовником робіт з реконструкції 57 індивідуальних теплових пунктів визначено комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва". КП "ГВП" повинне забезпечити виконання робіт з проектування і реконструкції індивідуальних теплових пунктів, обов'язково передбачивши умови про надання підрядником гарантій якості виконання робіт, і встановити гарантійні терміни експлуатації. Розпорядженням КМДА передбачено, що усе майно цих теплопунктов після завершення робіт буде зараховане до комунальної власності територіальної громади Києва.