ЄБРР надасть Тернополю 15 млн. євро на реконструкцію системи теплопостачання

Європейський банк реконструкції і розвитку надасть Тернополю 15 млн. євро на реконструкцію системи теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час пленарного засідання міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

За його словами, відповідне рішення було прийняте минулого тижня на конференції донорів ЄБРР.

"10 млн. євро ми отримаємо в якості кредиту на 25 років, ще 5 млн. євро нам нададуть відразу без необхідності повернення", - повідомив міський голова.

За його даними, проект модернізації системи теплопостачання розробляли міжнародні експерти, після чого прийняли рішення про його фінансування.

"Приємно, що наш проект - перший у Східній Європі, який фінансує ЄБРР", - сказав С. НАДАЛ.

Він також підкреслив, що сума, яку надає місту на цей проект Європейський банк, складає третину річного бюджету міста.