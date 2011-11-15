«Київміськбуд» до кінця року має намір ввести в експлуатацію 5 житлових будинків у Києві

АТ "Холдингова компанія "Київмісьбуд" планує до кінця поточного року ввести в експлуатацію 5 житлових будинків у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент ХК "Київмісьбуд" Михайло ГОЛІЦА під час здачі першої черги житлокомплексу "Ново-Демєєвський" у Києві.

"До кінця року здаватимемо дві секції житлового будинку №4 на Позняках-2, будинок №9 на Позняках, будинок №10 на Позняках, будинок №2 на Позняках, будинок по вул. Алма-атинській введений в експлуатацію у Дніпровському районі", - сказав він.

Президент компанії додав, що в житлових будинках №2 і 10 на Позняках і по вул. Алма-атинської квартири реалізуються за програмою доступного житла 70/30, де 70% вартості квартири фінансує покупець, який є на квартобліку, а 30% - надає державу у вигляді безповоротної субсидії.

Також до кінця поточного року компанія, як генеральний підрядник, планує ввести в експлуатацію дитячий сад по вул. Народного ополчення в Києві.

Як повідомляв УНІАН, АТ ХК "Київмісьбуд" у другому півріччі поточного року планує ввести в експлуатацію близько 236 тис. кв. м житла в Києві.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київмісьбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і є в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київмісьбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році "Київмісьбуд" ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - в Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).