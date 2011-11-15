«Київміськбуд» у 2012 році планує збільшити введення житла у Києві на 5-7%

АТ "Холдингова компанія "Київмісьбуд" планує у 2012 році збільшити об'єми введення в експлуатацію житла в Києві на 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент ХК "Київмісьбуд" Михайло ГОЛІЦА під час здачі першої черги жилкомплекса "Ново-Демєєвський" в Києві.

"Ми думаємо, що щороку ми повинні 5-7% додавати. Збільшення цього року - це десь 7%. Десь ще плюс 7% у 2012 році збільшення об'ємів. Це по Києву", - сказав він.

Президент компанії зазначив, що за підсумками поточного року планується ввести в експлуатацію 48-50 тис. кв. м житла в регіонах (у Севастополі, Житомирі, Полтаві), а в 2012 році холдинг планує вести будівництво житла у Бучі (Київська область), Луганську Севастополі, Житомирі.

"Цього року ми обов'язково введемо будинки в Севастополі, Житомирі, Полтаві. Наступного року вводитимемо будинки у Бучі, починаємо будівництво в Луганську (там зупинено будівництво)... Точно будуватимемо в Житомирі, почнемо будівництво в Севастополі" - сказал он.

М. ГОЛІЦА уточнив, що за підсумками 2011 року компанія планує ввести в експлуатацію 268 тис. кв. м житла в Україні.

"Пускова програма холдингової компанії минулого року була 205 тис. кв. м Я думаю, цього року із регіонами вона буде 268 тис. кв. м", - додав він.

Окрім будівництва житлових будинків у Києві, компанія планує будівництво школи на Осокорках і двох дитячих садів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київмісьбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і є в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київмісьбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році "Київмісьбуд" ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - в Києві і 5,4 тис. кв. м - в регіонах (у Севастополі).