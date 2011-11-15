За підтримки ДІУ планується ввести в експлуатацію понад 500 тис. кв. м житла

В Україні за підтримки Державної іпотечної установи (ДІУ) з фінансування добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва за 2011-2012 рр. планується ввести в експлуатацію понад 500 тис. кв. м житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, з початку цього року на фінансування добудови 20 об`єктів незавершеного житлового будівництва в Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Львівській областях, Севастополі і Києві ДІУ направило понад 500 млн. грн.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ додав, що в цій програмі на сьогодні беруть участь 14 банків.

Голова правління ДІУ зазначив, що фінансування добудови об`єктів дасть змогу цього року ввести в експлуатацію 150 тис. кв. м житла, а в 2012 році — ще приблизно стільки ж, враховуючи обсяги фінансування, заплановані установою наступного року.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ уточнив, що за поточний і наступний роки за підтримки ДІУ в Україні планується ввести в експлуатацію понад 500 тис. кв.м житла на 3,5-4 тис. квартир, що становить 5% від загальної потреби у фінансуванні добудови всіх житлових недобудов у країні.

Він нагадав, що внаслідок фінансової кризи в Україні налічується понад 4 тис. об`єктів незавершеного житлового будівництва на суму 56 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа до кінця цього року планує профінансувати добудову житлових об`єктів незавершеного будівництва на 350-400 млн. грн.

За січень-вересень ц.р. ДІУ за участю банків-партнерів профінансовано 19 житлових об`єктів (близько 330 тис. кв. м на більш як 3 тис. квартир) на загальну суму понад 411 млн. грн.