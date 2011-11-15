ВР ухвалила у першому читанні зміни до законів про інвестиції в ЖКГ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 із 291 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Закону “Про питну воду та питне водопостачання”, якими передбачено, що інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.

Також передбачено, що інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення строком на п’ять років.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їхнім витрачанням встановлюється Кабінетом міністрів України.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення - власники спеціальних рахунків зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.

Також заплановано зміни до Закону України “Про теплопостачання”, якими передбачено, що інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання строком на п’ять років.

Порядок розроблення, погодження і затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їхнім витрачанням встановлюється Кабміном.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання – власники спеціальних рахунків зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.