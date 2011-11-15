Парламент планує удосконалити систему тарифоутворення у ЖКГ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунальних послуг та вдосконалення механізму тарифоутворення).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 263 із 291 народного депутата України, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги», якими передбачено, що ціна/тариф на житлово-комунальні послуги може включати інвестиційну складову - витрати на відшкодування залучених інвестиційних ресурсів за інвестиційними програмами та їхньої вартості у межах і за рахунок зниження фактичної собівартості житлово-комунальних послуг в результаті залучення таких інвестиційних ресурсів.

Також передбачено, що порядок розробки, погодження і затвердження інвестиційних програм (комплекс заходів, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи/експлуататції систем централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, конструктивних елементів житлових будинків і гуртожитків, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків, який містить зобов’язання виконавця/виробника щодо будівництва чи реконструкції або модернізації об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг), порядок контролю за їхньою реалізацією, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, і граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов’язань за ними затверджуються Кабінетом міністрів.

Інвестиційна програма повинна містити перелік заходів, строки та графік їхньої реалізації з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування і порядку погашення інвестицій.

Розмір інвестиційної складової ціни/тарифу, що включається до собівартості житлово-комунальних послуг, затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення цін/тарифів.

У законопроекті зазначено, що включення до складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг інвестиційної складової ціни/тарифу не є підставою для перегляду ціни/тарифу на відповідні послуги у бік зростання. Після повернення вкладеної інвестиції ціна/тариф на відповідну житлово-комунальну послугу підлягає зменшенню на величину зменшення собівартості внаслідок реалізації відповідної інвестиційної програми.

Рівень рентабельності, що застосовується при розрахунку економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг, затверджується Кабінетом міністрів.

У випадку зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної зарплати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів.

При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення.