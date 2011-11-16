Київ увійшов до сотні міст світу з найдорожчими елітними квартирами

Київ зайняв 42-е місце в сотні міст світу з найвищими цінами на елітні квартири - на Хрещатику, Печерську і Подолі.

Про це пише газета "Сьогодні" (№257 від 16 листопада).

Видання зазначає, що Київ на 42-м місці у світі з дорожнечі житла після узбережжя Чорногорії і перед словенським містом Любляна. Такі результати щорічного рейтингу британського порталу нерухомості Global Property Guide, складеного з 94 міст світу з найдорожчою нерухомістю.

Перша десятка не сильно змінилася, хіба що міста помінялися місцями - десь ціни на житло підвищувалися, а десь, навпаки, впали. Наприклад, у Лондоні ціни практично не змінилися, але він піднявся з третього на друге місце, оскільки змінилися ціни в інших містах.

Четвертий рік поспіль у рейтингу лідирує Монако, де житло купують багачі світу, у тому числі і українські віпи, пише газета. Друге місце рейтингу зайняв Лондон, на третьому - Гонконг. Наше 42-е місце не таке вже і "погане", враховуючи, що наш найближчий сусід - Москва - на шостому місці.

Рейтинг складають, виходячи з вартості елітного житла площею понад 120 кв.м. Так, наприклад, в Монако за оцінками аналітиків, "квадрат" такого житла коштує 53,2 тисячі доларів. Відповідно найдорожча вулиця світу - це Авеню принцеси Грейс. У Лондоні квадратний метр житла обійдеться у 20,5 тисяч доларів. А в Києві набагато менше - всього 3,7 тисячі доларів. Щодо нашої столиці британці вказують, що найдорожче житло у нас на Хрещатику, Печерську і Подолі. "Також дуже популярні Липки, Звіринець і Конча-Заспа", - резюмують аналітики.

Водночас, зазначає газета, українські експерти з такої цифри дивуються. "Це якась ціна, узята зі стелі - говорить аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій КОСТЕЦЬКИЙ. - Хіба що, якщо говорити про окремі квартири. На тому ж Печерську, якщо оцінювати за реальними угодами, середня ціна за "квадрат" - 3 тисячі доларів. Середня вартість по Києву зараз складає 1,6-1,7 тисяч доларів".

На сайтах київських агентств нерухомості виданню вдалося знайти більше десятка апартаментів приблизно за тією ціною, яку вказали британські дослідники. Наприклад, на вул. Старонаводницькій в Печерському районі за квартиру площею 120 кв. м (4 кімнати) просять 495 тис. дол., тобто вартість квадратного метра виходить 4,1 тис. дол. Така ж ціна за 3-кімнатну аналогічною площею на вул. Констянтинівській на Подолі. На вул. Щорса трикімнатна квартира площею 120 кв. м продається за 535 тис. дол. (4,4 тис. дол. за 1 кв. м). А на вулиці Академіка Богомольця продають апартаменти за ціною 650 тис. дол. Це майже 5,5 тисяч доларів за 1 кв. м, зазначає газета.