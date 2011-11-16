Будівельні підприємства за 10 місяців збільшили об’єми робіт на 11,7% – до 45,1 млрд.грн.

Будівельні підприємства України у січні-жовтні цього року збільшили об'єми робіт на 11,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 45 млрд. 122,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили об'єми робіт з підготовки будівельних ділянок на 12,1%, до 2 млрд. 254,7 млн. грн., з будівництва будівель і споруд - збільшили на 12,9%, до 38 млрд. 530,2 млн. грн. з установки інженерного обладнання будівель і споруд - збільшили на 2,3%, до 4 млрд. 086,4 млн. грн., після завершення будівництва - знизили на 10,8%, до 180,8 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 63,5%, до 70,7 млн. грн.

У Держстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення склали 79,4% від загального об'єму, роботи з капітального ремонту - 14,1%, з поточного ремонту - 6,5%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва у січні-жовтні збільшили об'єм робіт на 15,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 11 млрд. 008,1 млн. грн., виконавши 24,4% загальнодержавного об'єму робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України у 2010 році знизили об'єми робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. грн.