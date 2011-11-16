"Київводоканал" почав відключати від водопостачання приватні будинки

ПАТ "АК "Київводоканал" почало відключати від водопостачання будинки у приватному секторі, власники яких несанкціоновано підключилися до мереж.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

"15 листопада бригадою РЕВМ №5 було ліквідовано дві несанкціоновані врізки до водопровідної мережі по вулиці Гвардійській, де розташовані будинки приватного сектору. Згідно даних розрахункового департаменту «Київводоканалу», протягом довготривалого періоду власниками цих будинків здійснюється абсолютно безоблікове водокористування. Незрозуміло також, яким чином тут відбувається водовідведення", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За інформацією "Київводоканалу", з двадцяти однієї тисячі абонентів близько чотирьох тисяч власників будинків приватного сектору переоформили свої договори згідно з новими правилами, які набрали чинності в 2008 році. "Всі інші, хоч і не мають договорів нового зразка, сплачують гроші за водопостачання та водовідведення згідно своїх особових рахунків. Але інспекторами розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» виявлено сотні випадків самовільного та несанкціонованого підключення до мереж водопостачання та водовідведення без будь-яких дозвільних та проектних документів", - повідомляє прес-служба.

У "Київводоканалі" заявляють, що власники таких будинків ігнорують та відмовляються належним чином оформити приєднання до водопроводу та каналізації. "Саме в таких будинках, розташованих в Голосіївському районі, сьогодні відбулось відключення водопостачання, яке поклало початок масштабній кампанії з відключення незаконних користувачів водопровідних та каналізаційних мереж", - наголошують у прес-службі.