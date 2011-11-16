Харківський технополіс «П’ятихатки» став частиною нацпроекту «Місто майбутнього»

Харківський технополіс «П’ятихатки» став складовою частиною національного проекту «Місто майбутнього».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, це рішення було ухвалене на засіданні Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яке відбулося в Києві в листопаді.

Ю.САПРОНОВ вважає, що визначення технополісу як складової частини національного проекту відкриває великі перспективи для його подальшого розвитку. Зокрема, він сподівається, що на території технополісу «П’ятихатки» може бути введено спеціальний режим інвестиційної діяльності і це дозволить, зокрема, розширити рамки проекту і партнерську взаємодію.

«Якщо нам вдасться, а ймовірність цього дуже велика, одержати спеціальний режим інвестиційної діяльності на території технополісу «П’ятихатки», російсько-український технопарк «Слобожанщина» теж із задоволенням працюватиме на території цього проекту», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він відзначив, що до складу технополісу можуть увійти високотехнологічні компанії: маючи конкретні податкові, митні та інші пільги і преференції, високотехнологічний бізнес цілком буде здатний конкурувати з аналогічними проектами, які є сьогодні в інших країнах світу.

«Для високотехнологічного бізнесу, в якому велика частка інтелектуальної власності, і який створює продукт з максимально високою доданою вартістю на основі інноваційних рішень, - сказав віце-губернатор, - дуже важливо одержувати пільги і преференції. Це наступний крок, над яким ми вже працюємо і у напрямі якого здійснюється підтримка з боку уряду України».

Ю.САПРОНОВ повідомив, що для реалізації проекту створено кілька робочих груп. Також йде підготовка окремого закону або постанови Кабінету міністрів щодо технополісу «П’ятихатки».

За його словами, діяльність технополісу «П’ятихатки» буде сконцентрована на таких пріоритетних напрямах: «Ядерні технології в енергетиці і охороні здоров`я», «Енергозбереження і нові технології виробництва енергії», «Нові технології агропромислового комплексу», «Авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка», «Біотехнології, біомедицина і фармація», «Нові технології і наноматеріали», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Приладобудування».

Довідка УНІАН. Технополіс «П’ятихатки» створюється на базі агломерації, яка об`єднує розташований на півночі Харкова район П’ятихатки, села Родичі і Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області. Дана група об`єднаних у просторі поселень одночасно володіє розвиненими виробничими, культурними, рекреаційними зв`язками. Основним видом діяльності працездатного населення є науково-технічна діяльність завдяки тому, що у П’ятихатках розташовано найбільший в Україні центр ядерної фізики і фізики твердого тіла - Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут». Чисельність населення агломерації становить більш як 22 тис. осіб, територія - понад 600 га, зручне транспортне сполучення: через територію агломерації проходить харківська окружна дорога і автомагістраль Харків-Москва.