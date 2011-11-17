КМДА через суди повертає у комунальну власність 1770 га землі

Київська міська державна адміністрація через суди повертає в комунальну власність 1770 га землі і приміщень загальною площею 30 тис. кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції в Києві.

"Принаймні, вже є відповідні рішення судів першої інстанції", - сказав О.ПУЗАНОВ.

Зокрема, за його словами, йдеться про повернення 15 га землі на Броварському проспекті, де був розташований парк ім. Малишка, у якому на початку 2010 року було вирубано велику кількість столітніх дерев.

"Наша позиція - відновити на цьому місці парк ім. Малишка і ми запрошуємо усіх навесні взяти участь у відновленні цього парку", - сказав він.

Крім того, за його словами, у комунальну власність повернені будинки по вул. Інститутській, 1-3, по вул. Червоноармійській, 6, по вул. Б.Грінченка, 3-а, по вул. Володимирській, 46-в, по вул. Хрещатик, 10, на Андріївському спуску та ін.

"У роботі зараз є документи щодо повернення приміщень загальною площею 56 тис. кв. м. Мається на увазі, що вже або подані позови, або підготовлені документи і є підстави вважати, що зібрані докази дозволять повернути ці об'єкти у власність громади", - сказав він.