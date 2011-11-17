Кабмін змінив порядок використання коштів на житло інвалідам ВВВ І групи

Кабінет міністрів своєю постановою №1170 від 16 листопада вніс зміни в пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, які тривалий термін перебувають у черзі на отримання житла.

Про це йдеться у тексті постанови, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, головний розпорядник бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти між регіонами в розрізі розпорядників нижнього рівня на підставі списків інвалідів ВВВ І групи, які тривалий термін перебувають в черзі на отримання житла (поставлені на квартирний облік до 1 січня 2011 року (раніше - до 1 січня 2010 року) і є на ньому донині).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році планується забезпечити житлом 170 інвалідів вказаної категорії, які проживають у 59 населених пунктах. Відповідний список сформований Державною службою з питань інвалідів і ветеранів на підставі пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Для цих цілей у державному бюджеті у 2011 році передбачено 40 млн. грн.