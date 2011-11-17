КМДА проведе тендер для реалізації програми зі створення електронного уряду

Київська міськдержадміністрація планує у середині січня 2012 року провести тендер з метою реалізації програми зі створення електронного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції в Києві.

"Як тільки ми отримаємо бюджетні ліміти наступного року - це перша декада січня, - ми оголосимо тендер і, відповідно, в квітні ми розраховуємо отримати партнера який почне реалізацію цієї програми", - сказав А.ПУЗАНОВ.

За його словами, програма розрахована на три роки і передбачає створення регіонального центру "Електронна столиця", єдиного порталу територіальної громади, через який кияни зможуть оплачувати усі адміністративні послуги, включаючи житлово-комунальні, а також отримувати дозвіл на ремонти і перепланування квартир.

Заступник голови КМДА повідомив, що в результаті реалізації цієї програми також планується створити систему"Єдиний медичний простір", через який кияни записуватимуться на прийом до лікарів, заведуть персональну електронну медичну карту, яка буде відповідним чином захищена.

О.ПУЗАНОВ також повідомив, що програма передбачає створення системи "Генеральний план міста Києва", завдяки якій усі громадяни зможуть спостерігати за планом розвитку і забудови столиці.

За словами О.ПУЗАНОВА, вже до кінця 2012 року КМДА планує впровадити систему електронного документообігу, що дозволить скоротити як витрати на утримання апарату міської влади, так і прискорити процес ухвалення рішень.

"Електронний уряд дозволить контролювати чиновників, а громадянам - бачити інформацію, яку зазвичай чиновники приховують. Електронний уряд надасть можливість кожному побачити, що відбувається, які проекти рішень розглядаються, які чиновники беруть в цьому участь, а відповідно керівництву КМДА - бачити ефективну роботу своїх підлеглих", - підкреслив О.ПУЗАНОВ.