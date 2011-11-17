Ринок ЖКП перейде у приватні руки

В Україні наданням житлово-комунальних послуг через 3-4 роки займуться приватні компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції заступник генерального директора Державного підприємства «Агентство розвитку ЖКГ» Андрій ЦИБУЛЬКО.

«За останніми даними, до 2016 року стратегією розвитку теплопостачання в Україні було ухвалено рішення також передавати об`єкти в управління, тобто вони вже будуть в приватній власності. Ми в агентстві оцінюємо, що через 3-4 роки ринок житлово-комунальних послуг перейде на бізнес-процеси. Ми під цим словом розуміємо якість, розуміємо своєчасність, зрозумілість відносин у місті, коли є компанія, яка відповідає, коли є компанія, до якої можна прийти, звернутися і вирішити свої проблеми», - сказав він.

А.ЦИБУЛЬКО вважає, що альтернативним варіантом для залучення коштів на модернізацію об`єктів житлово-комунального господарства є управляюча компанія. Вона візьме на себе проходження всіх етапів для залучення фінансування (аналіз технічного стану міста, розробка стратегії розвитку міста і комплексного рішення модернізації об`єктів ЖКГ, підготовка техніко-економічного обгрунтування, розробка проекту тощо), забюрократизованість і тривалість яких не дають можливості мерам міст оперативно одержати кошти на ці цілі.

«Ми рекомендуємо всім містам, усім мерам розглянути можливість передачі об`єктів ЖКГ в управління управляючим компаніям» - сказав він.

За підрахунками А.ЦИБУЛЬКА, якщо у витратах комунального підприємства енергоносії становлять 60%, зарплата — 20%, інші витрати — 8%, а прибуток — 2%, то управляюча компанія ставить своєю метою заощадити на енергоресурсах 20%, на зарплаті - 2%, на інших витратах — 4% і вийти на прибуток 28% за рахунок технічної модернізації та оптимізації бізнес-процесів у роботі комунального підприємства.

У свою чергу технічний консультант управляючої компанії «Комунальні Системи України» Анатолій ФЕДОРЕНКО відзначив, що для модернізації об`єктів ЖКГ у містах із населенням від 40 до 100 тис. чоловік необхідно щорічно вкладати 10-15 млн. грн.

При цьому термін окупності інвестицій в заміну устаткування становить 2-3 роки, а термін окупності інвестицій в повну модернізацію об`єкту — 12-15 років.

А.ЦИБУЛЬКО зазначив, що сьогодні, поки ринок надання житлово-комунальних послуг не сформувався, управляючі компанії не закладають прибуток у свої інвестплани.

За його даними, на сьогодні в країні працює до десяти системних управляючих компаній, які мають в управлінні об`єкти ЖКГ у кількох містах.