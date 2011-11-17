До Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» внесли зміни

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 273 із 404 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом до 1 січня 2013 року передбачаються можливості передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану територій населеного пункту.

Крім того, передбачено, що реконструкція або капітальний ремонт житлових будинків, які здійснюються за бюджетні кошти, можуть бути проведені за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.