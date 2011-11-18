Близнюк виступає за встановлення індивідуальних теплопунктів у будинках

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що розв’язати проблему безперебійного гарячого водопостачання можна за допомогою встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Гаряче водопостачання... Воно не вирішиться ніколи доти, доки ми не зробимо систему, яка дає нам можливість перейти на індивідуальні двоконтурні теплові пункти в кожному під`їзді, які дають тепло і гарячу воду завжди і регулюють температуру. Такі пропозиції у нас є, і проекти такі в державі реалізовуються», - сказав міністр.